Comme à l'habitude, les rimouskois paient leur essence plus cher qu'ailleurs

Nouvelle hausse du prix du litre d'essence dans la région de Rimouski.

Les détaillants vendent le litre 1,29 $ depuis mercredi soir, une augmentation de 0,07 $

La pandémie semble terminée pour les pétrolières puisque le prix du litre d'essence se rapproche de celui qui était affiché il y a près d'un an.

Rien de nouveau toutefois, Rimouski affiche les prix parmi les plus élevés de tout le Québec.

Si le litre est à 1,29 $ à Montréal (taxe spéciale pour financer le transport en commun) et Rimouski , il se vend 1,22 $ à Québec, 1,15 $ à Drummondville, 1,17 $ à Sherbrooke et 1,18 $ à Ste-Hyacinthe, Val-D'Or et Gatineau.