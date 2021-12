Compte de taxes: augmentation de 1,9% à Mont-Joli

Les contribuables de Mont-Joli verront leur compte de taxes augmenter de 1,9 % en 2022.

Cette hausse est attribuable au nouveau rôle d’évaluation et à l’augmentation de 4 % du tarif de collecte de matières résiduelles.

Le nouveau rôle d’évaluation fixe la valeur d’une résidence moyenne à 147 000 $, soit une hausse de 5 000 $ comparativement au rôle des trois dernières années. Avec l’augmentation de la taxe foncière, le contribuable propriétaire d’une résidence moyenne devra débourser 47 $ de plus en 2022.

Les élus de Mont-Joli ont adopté lundi soir un budget équilibré de 13,6 M$, en hausse de 4,4 % comparativement à 2021. « Je crois que c’est un budget raisonnable, à la hauteur des attentes des citoyens, estime le maire Martin Soucy. On s’est gardé une marge de manœuvre suffisante pour investir dans le développement et la mise à niveau de nos infrastructures. »

Le programme triennal des immobilisations de 14,9 M$ a aussi été adopté par le conseil municipal. 8,4 M$ seront investis en 2022.

Parmi les projets qui figurent au plan des investissements pour les trois prochaines années qualifié « d’ambitieux » par le maire, mentionnons la réfection d’une partie du boulevard Jacques-Cartier, de la rue Benoit-Quimper et des rues Ménard et Villeneuve.

Le parc Richelieu sera aussi réaménagé, notamment avec l’ajout de jeux d’eau et la rénovation du bâtiment principal.

Les élus prévoient également l’aménagement d’une patinoire extérieure.

Un vent de continuité s’installe donc à la lumière de ces projets.

« On ne pouvait pas mettre la faute sur le conseil municipal précédent. Les six conseillers et le maire ont été réélus donc on pouvait poursuivre nos travaux et notre orientation. On poursuit dans cette même lancée qui est le développement résidentiel et commercial et améliorer la relation citoyenne avec nos gens. »

Martin Soucy, maire de Mont-Joli