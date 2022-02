Conflit Ukrainien: peu d'impact immédiat pour les québécois

Pour le gestionnaire de portes-feuilles rimouskois Louis Khalil, l'attaque de la Russie en Ukraine aura des impacts économiques limités à court terme pour les québécois.

Il précise toutefois que les marchés s'étaient déjà en partie ajustés considérant la menace réelle qui existait dans les dernières semaines.

Louis Khalil cite en exemple que les québécois ne laisseront pas tomber leur forfait numérique en raison du conflit en Ukraine.

``On se met un peu avec une casquette d'épargnants ou d'investisseurs avec nos fonds équilibré et tout ça. Si on est actionnaire du Canadien National, ses entreprises-là ne seront pas affectées dans leur modèle d'affaires à court et à moyen terme. `` Louis Khalil, gestionnaire de portes-feuilles

Le gestionnaire de portes-feuilles ajoute qu'il n'a pas d'inquiétudes sur les placements à moyen et long terme.''C'est un petit peu platte mais c'est le prix à payer pour faire plus de gains à long terme, c'est d'accepter cette instabilité-là. Quant on a un porte-feuille qui est bien diversifié, ça va passer à travers ses événements là comme bien d'autres.''

Évidemment, le prix de l'essence sera à la hausse dans les prochains jours.