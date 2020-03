CORONAVIRUS: des skieurs récalcitrants aperçus sur les pentes

Le directeur général du Parc régional de Val-d'Irène met en garde les téméraires qui s'aventurent sur les pistes de la station de ski fermée depuis dimanche en raison de la pandémie de la COVID-19.

Malgré des annonces sur les médias sociaux et de nombreuses affiches installées à proximité du chalet principal, Germain Barrette a aperçu des skieurs et des planchistes dévaler les pentes.

Il indique que des employés seront présents cette fin de semaine afin d'avertir les utilisateurs récalcitrants.

« Vous allez me dire : « On est au grand air et il n’y a pas de danger. », mais c’est une question de responsabilité et de sécurité pour nos clients. Présentement, comme la station est fermée, nos patrouilleurs ne sont pas sur place. Il y a toujours des dangers qui existent et on ne voudrait pas que des accidents arrivent. »

Germain Barrette, directeur général du Parc régional de Val-d'Irène