Coronavirus: le Marché public de Rimouski lance son service à l'auto

Le Marché public de Rimouski propose une nouvelle formule afin d'encourager les producteurs locaux en cette période de pandémie.

Le client devra effectuer sa commande en ligne ou par téléphone auprès de chaque producteur. Par la suite, le consommateur pourra récupérer ses denrées les samedis 4 et 18 avril dans un point de chute qui reste à déterminer.

« C'est vraiment de faciliter la vie du consommateur et de l'inciter à consommer davantage local en se disant: ''Ce sera possible de récupérer des denrées diversifiées à un même moment au même endroit.'' un peu comme on peut le faire, habituellement, dans les marchés publics ou à l'épicerie. »

Maude-Alex St-Denis-Monfils, coordonnatrice du Marché public de Rimouski