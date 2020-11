COVID-19: 10 cas supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

Dix nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures. 595 personnes ont contracté la maladie dans la région depuis le début de la pandémie, dont 11 ont perdu la vie.

Sept de ces nouveaux cas ont été rapportés dans la MRC de La Matanie, qui affiche un bilan de 106 infections.

Deux travailleurs de la Résidence des Bâtisseurs à Matane ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Au total, 62 résidents, dont trois sont décédés et deux sont hospitalisés, 16 travailleurs et 3 proches aidants sont atteints depuis le début de l’éclosion.

À la Résidence des Sages, aussi à Matane, un membre du personnel de plus a été infecté ce qui porte le bilan à 10 usagers et deux travailleurs atteints. Une personne a succombé à la maladie et une autre est hospitalisée en lien avec cette éclosion.

Les MRC de la La Matapédia, de Rivière-du-Loup et de Kamouraska ont aussi enregistré une nouvelle infection chacune.

478 personnes sont considérées comme rétablies selon le Centre intégré de santé et de services sociaux.

592 tests de dépistage ont été réalisés jeudi.