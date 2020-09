COVID-19: 10 nouvelles infections au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent connaît une baisse aujourd’hui avec 10 résidents infectés.

Au total, 222 personnes ont contracté la maladie dans la région depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) rapporte trois nouveaux cas dans les MRC de Rivière-du-Loup, de Kamouraska et de Rimouski-Neigette. Ces MRC enregistrent respectivement 90, 52 et 38 infections. Le Témiscouata compte également un nouveau résultat positif au test de dépistage, portant le total à 17.

Les cas actifs sont nombreux dans la région. Alors que 93 personnes sont considérées comme guéries, 127 ont toujours la maladie.

Un nombre important de Bas-Laurentiens se présentent dans les cliniques de dépistage quotidiennement, si bien que 1 084 tests ont été réalisés mercredi.

