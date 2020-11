COVID-19: 13 cas s'ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 connaît une hausse importante au Bas-Saint-Laurent. 13 infections supplémentaires ont été déclarées dans les 24 dernières heures, ce qui porte le bilan régional à 625 cas, dont 13 décès.

Les MRC de Rimouski-Neigette et de La Matanie en recensent cinq chacune, alors que le Témiscouata et Les Basques en comptent une de plus. Il y a un autre cas positif dont la MRC reste à déterminer.

À la Résidence des Bâtisseurs de Matane, trois résidents supplémentaires ont contracté la maladie. Au total, 65 résidents, dont 4 sont décédés et l’un est hospitalisé, 18 travailleurs et trois proches aidants ont été atteints depuis le début de l’éclosion.

La Résidence des Sages, qui est aussi à Matane, rapporte deux nouveaux cas au sein de membres du personnel. Le bilan de cette éclosion s’établit à 13 usagers et 2 travailleurs infectés. Deux personnes ont succombé à la maladie.

524 personnes sont considérées comme rétablies dans la région et 720 tests de dépistage ont été réalisés mardi.