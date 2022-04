COVID-19: 22 000 Bas-Laurentiens ont reçu 4 doses du vaccin

Plus de 22 000 personnes au Bas-Saint-Laurent ont reçu leur 4e dose ou 2e dose de rappel du vaccin contre la COVID.

La 2e dose de rappel est accessible aux personnes de 60 ans et plus ainsi qu’aux personnes immunodéprimées de 12 ans et plus.

Le CISSSS rappelle que les personnes admissibles doivent attendre un minimum de 90 jours avant de recevoir une dose supplémentaire. L’intervalle recommandé est toutefois de 5 mois.

La tournée des 150 résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires se termine cette semaine.

Près de 4 000 résidents de ces milieux de vie ont reçu leur 2e dose de rappel.