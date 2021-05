COVID-19 : 25 nouveaux cas

25 nouveaux cas de COVID au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Le CISSS confirme que Rivière-du-Loup est une fois de plus la MRC la plus touchée avec près de la moitié des nouveaux cas soit 12.

Il y a 5 nouveaux cas dans le Kamouraska, 3 dans Les Basques et La Mitis, 2 dans Rimouski-Neigette et La Matanie et un dans le Témiscouata.

La Matapédia fait la bonne affaire du jour puisqu'un cas qui avait d'abord été comptabilisé dans cette MRC est finalement reclassé ailleurs.

Le nombre de cas actifs retourne en bas des 400 pour s'établir à 388.

Rimouski-Neigette compte moins de cas actifs avec 22 alors qu'il y en a 7 dans la Mitis, 6 dans la Matanie et moins de 5 dans la Matapédia.

Il y a toujours 16 hospitalisations, une diminution de 2 par rapport à hier.

6 personnes sont toujours aux soins intensifs.