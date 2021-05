COVID-19 : 25 nouveaux cas

Le bilan de Covid-19 est presqu'un copier-coller du dernier.

Pour une deuxième journée consécutive le Bas-St-Laurent enregistre 25 nouveaux cas en 24h.

Encore une fois, Rivière-du-loup est la MRC la plus touchée avec près de la moitié des nouveaux cas soit 12.

Il y a 9 nouveaux cas dans le Kamouraska, 3 dans Les Basques et La Mitis et 1 dans Rimouski-Neigette et La Matanie.

Toujours à la baisse, les cas actifs se situent maintenant à 354.

21 infections actives dans Rimouski-Neigette, 8 dans la Mitis, 7 dans la Matanie et moins de 5 dans la Matapédia.

Une hospitalisations s'ajoute pour un total de 17, dont 7 aux soins intensifs.