COVID-19 : 27 nouveaux cas

Encore 27 nouveaux cas de COVID au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Une fois de plus, les nouvelles infections sont répertoriées en grande majorité dans l'Ouest du territoire.

La région compte pas moins de 190 cas actifs, 102 dans la MRC de Rivière-du-Loup et 70 dans celle du Kamouraska.

Pour le moment, les MRC de l'Est du territoire soit Rimouski-Neigette et la Matapédia avec moins de 5 cas ainsi que La Mitis et la Matanie avec aucun cas.

Selon l'Institut national de Santé publique, 113 cas de variants sont confirmés dans la région soit 31 de plus que lors du bilan de samedi.

Le bilan des décès liés à la COVID s'établit toujours à 30.

Par ailleurs, selon des chiffres de samedi, la campagne de vaccination se poursuit et près de 20 400 personnes ont reçu une première dose.

Le Bas Saint-Laurent franchi finalement la barre des 10 % de la population vaccinée pour une première fois.