COVID-19 : 28 000 places de rendez-vous au mois de mai

Le CISSS du Bas-St-Laurent confirme de nouvelles places de rendez-vous pour la vaccination contre la covid-19.

Ce sont 20 000 places supplémentaires qui sont disponibles dès maintenant pour le mois de mai.

Les personnes de 60 ans et plus et les groupes prioritaires peuvent prendre rendez-vous aux endroits qu'à l'habitude au Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes avec des déficiences physiques ou intellectuelles, avec des troubles du spectre de l’autisme, les travailleurs de la santé phase 2 et le groupe prioritaire 9 peuvent également se faire vacciner.

Pour savoir si vous faites partie d'un groupe prioritaire, toutes les informations sont disponibles sur le site du CISSS du Bas-St-Laurent.

Jusqu'à maintenant, plus de 66 700 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, ce qui représente 34%. comparativement à la moyenne provinciale qui est de 31,1%.