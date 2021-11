COVID-19: 29 cas enregistrés durant le week-end

Le Bas-Saint-Laurent enregistre 29 nouveaux cas de COVID-19 durant la fin de semaine.

De ce nombre, 22 ont été rapportés dans La Matapédia.

Les MRC de Rimouski-Neigette et de La Matanie recensent chacune deux nouvelles infections et le Kamouraska et La Mitis une. Il y a un dernier cas dont la provenance reste indéterminée.

118 infections sont toujours actives dans l’ensemble du territoire.

Deux personnes sont toujours hospitalisées, dont un aux soins intensifs.

Au total, 4447 Bas-Laurentiens ont contracté le virus depuis le début de la pandémie.

Bris sur le Vacc-I-Express

Le Vacc-I-Express doit interrompre ses activités en raison d’un problème mécanique. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent mentionne qu’un bris électrique est à l’origine de cette rupture de service.

L’autocar est présentement en réparation et devrait reprendre du service dans les prochains jours.

Maude Parent, Noovo Info | Le Vacc-I-Express

Le Vacc-I-Express devrait se rendre à Saint-Moïse et Saint-Noël mercredi.