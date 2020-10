COVID-19: 4 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent, 16 en Gaspésie

Le Bas Saint-Laurent enregistre quatre nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures. Ces ajouts portent le bilan total à 412 cas, depuis le début de la pandémie.

Les MRC de Rivière-du-Loup et du Témiscouata enregistrent deux nouveaux cas chacune. Évidemment, l'éclosion de la semaine dernière à l'hôpital régional de Rimouski n'a pas fait de nouveaux cas.

Précisons que 371 des 412 personnes atteintes par la COVID-19 dans la région sont considérées guéries. Sept personnes sont présentement hospitalisées et la région déplore toujours sept décès.

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) rapporte 16 nouveaux cas pour un total de 711.

13 de ces 16 nouvelles personnes infectées résident dans la MRC de Bonaventure.

Aucun nouveau cas dans les établissements très touchés par la pandémie, soit les CHSLD de Maria et New Carlisle, la résidence Lady Maria et l'hôpital de Maria.

La région déplore 23 décès, depuis le début de la crise, et 201 personnes sont considérées comme des cas actifs, présentement.

