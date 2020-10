COVID-19: 4 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent, 16 en Gaspésie

Le Bas-Saint-Laurent enregistre quatre nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures. Le total depuis le début de la pandémie s'établit à 442, dont 396 sont considérés guéris et sept personnes sont décédées.

Parmi les nouveaux cas, deux sont dans la MRC Rimouski-Neigette et un chacun dans Rivière-du-Loup et La Matanie. Deux personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19.

Aucune nouvelle éclosion dans une unité de l'hôpital de Rimouski qui fait toujours l'objet d'une attention particulière.

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 16 nouveaux cas dans les dernières heures, dont sept dans les MRC de Bonaventure et de Côte-de-Gaspé. Le total est maintenant de 822 cas depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) annonce qu'il n'y a aucun nouveau cas pour ce qui est des éclosions dans les CHSLD de Maria et New Carlisle, de la résidence Lady Maria et dans les hôpitaux de Maria et Gaspé.

La région compte 222 cas actifs et déplore toujours 23 décès.

