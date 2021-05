COVID-19 : 47 nouveaux cas

Une autre journée difficile au Bas-Saint-Laurent pour les nouveaux cas de COVID.

Le CISSS rapporte 47 nouveaux cas dans les 24 dernières heures.

Encore une fois, la MRC de Rivière-du-Loup est la plus touchée avec 24 nouveaux cas.

Il y en a 8 dans les Basques, 6 dans Rimouski-Neigette et le Témiscouata, 2 en Matanie, 1 dans la Mitis et aucun dans la Matapédia.

Le nombre de cas actifs diminue de 4 pour s'établir à 336.

Il est de 196 uniquement à Rivière-du-Loup, 33 dans Rimouski-Neigette et moins de 5 dans la Matapédia et la Matanie.

13 personnes sont toujours hospitalisées dont 2 aux soins intensifs.

On rappelle qu'à partir de vendredi, la prise de rendez-vous pour la vaccination sera ouverte aux 18 ans et plus.

Il est possible de réserver sa place au Québec.ca/vaccincovid.