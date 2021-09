COVID-19 : trois nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Trois nouveaux cas de COVID-19 a été enregistrés au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Ils ont été déclarés dans les MRC du Kamouraska, de Rimouski-Neigette et de La Mitis.

Sept infections sont toujours actives sur le territoire.

Le total depuis le début de la pandémie s'élève cependant à 4037 en raison d'un réajustement. Le CISSS indique que des cas pris en charge dans les derniers mois qui n'apparaissaient pas au bilan régional ont finalement été comptabilisés.

89% des Bas-Laurentiens de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 84% sont adéquatements vaccinés.

Au Québec, 600 infections supplémentaires ont été recensées dans les 24 dernières heures.