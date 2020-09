COVID-19: 5 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Cinq nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent qui s’élève maintenant à 322 personnes atteintes de la maladie depuis le début de la pandémie.

La MRC de Rimouski-Neigette enregistre deux nouvelles infections, alors que Rivière-du-Loup, le Kamouraska et La Mitis en comptent une de plus. Ces MRC affichent respectivement un total de 53, 136, 60 et 5 résidents infectés.

En ce qui concerne l’éclosion au Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup, deux nouvelles personnes ont reçu un résultat positif au test de dépistage. En tout, deux usagers et quatre employés de l’établissement de santé ont contracté la COVID-19.

Un décès a également été confirmé hier. Il survient après plus de quatre mois sans perte de vie humaine en raison du coronavirus dans la région. Au total, trois Bas-Laurentiens ont succombé à la maladie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) rapporte deux hospitalisations et 242 personnes rétablies.

Hier, c’est 404 tests de dépistage qui ont été réalisés.

15 nouveaux cas en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 15 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés pour un total de 338.

14 de ces cas ont été enregistrés dans la MRC d’Avignon, où une éclosion a frappé un deuxième établissement pour personnes âgées hier. La résidence du Manoir Lady Maria compte maintenant 10 résidents et moins de cinq employés infectés.

Quant au CHSLD de Maria, c’est 20 résidents et 13 employés qui ont reçu un résultat positif à la COVID-19 depuis le début de l’éclosion. Deux personnes qui demeuraient au Centre d’hébergement sont malheureusement décédées la semaine dernière.

Au total, 11 personnes ont perdu la vie en raison du coronavirus.

223 résidents de la région sont toutefois considérés comme rétablis.