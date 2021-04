COVID-19 : 59 nouveaux cas

Le CISSS rapporte encore 59 nouveaux cas dans les 24 dernières heures.

Le KRTB enregistre la majorité des nouvelles infections d'aujourd'hui.

22 nouveaux cas dans Rivière-du-Loup et 21 dans le Témiscouata.

Seulement 4 dans Rimouski-Neigette et 1 dans la Matanie.

Pour ce qui est cas actifs, ils augmentent de 38 pour atteindre 381.

Il y a 83 infections actives dans Riouski-neigette, 10 dans la Mitis et toujours moins de 5 dans la Matapédia et la Matanie.

131 à Rivière-du-Loup, 64 dans le témiscouata et 74 dans le kamouraska.

10 hospitalisations sont toujours en cours, dont 3 aux soins intensifs.

Le docteur Sylvain Leduc explique la venue des mesures d'urgence.

Plusieurs éclosions ont eu lieu dans les milieux de travail qui ont ensuite pris de l'expansion dans les familles et les écoles.

Plusieurs personnes me disent, si on ferme les commerces non essentiels, comme une libraire par exemple. Ce n’est pas là où il y avait de la propagation. Vous avez sans doute raison, le nombre d'éclosions dans nos librairies n’est pas très élevé. Ce n’est pas ça le but. Le but des mesures d'urgence, c'est de diminuer les déplacements non essentiels.

Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-St-Laurent