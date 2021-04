COVID-19 : 59 nouveaux cas, la région passe au rouge dès ce soir

La 3ème vague frappe toujours aussi fort au Bas-Saint-Laurent avec 59 nouveaux cas dans les 24 dernières heures.

Il s'agit d'un nombre se situant tout près du record de 63 depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an.

La région compte 349 cas actifs avec notamment 219 cas dans Rivière-du-Loup, 89 dans le Kamouraska et 11 à Rimouski.

Le directeur de la santé publique du Bas-St-Laurent explique pourquoi la région passe au rouge ce soir.

On ne fait pas affaire au même virus qu'on avait en 2019-2020. On fait affaire au variant, peut-être britannique, très certainement beaucoup plus contagieux et qui agit beaucoup plus vite. Toutes les régions du Québec adoptent, depuis janvier 2021, des changements de palier entier par région.

Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-St-Laurent