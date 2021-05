COVID-19 : 6 nouveaux cas

Depuis maintenant un semaine, les nouveaux cas de Covid-19 au Bas-St-Laurent de tiennent en bas de 10.

Le CISSS rapporte 6 cas dans les 24 dernières heures.

2 nouvelles infections dans le Kamouraska et Rimouski-Neigette et 1 dans Rivière-du-Loup et le Témiscouata.

Les infections actves continuent des descendre.

La région atteint le plateau des 100, une baisse majeure de 23 par rapport à hier.

Il y a toujours 10 hospitalisations en lien avec le virus, dont 4 personnes toujours aux soins intensifs.