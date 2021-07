COVID-19: 86% des Bas-Laurentiens ont reçu une dose du vaccin

86 % de la population de 12 ans et plus est vaccinée au Bas-Saint-Laurent, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux.

Plus de 150 000 premières doses et 117 000 deuxièmes doses ont été administrées dans la région.

67 % des Bas-Laurentiens admissibles sont donc adéquatement protégés contre la COVID-19 avec deux injections.

Rimouski-Neigette est la MRC qui affiche le meilleur taux de vaccination dans la région avec 78 % de la population ayant reçu une dose et 62 % ayant reçu deux doses.

La Matapédia est la MRC la moins performante avec 69 % pour la dose 1 et 55 % pour la dose 2.

La cible de 75 % a finalement été atteinte dans la région pour la tranche d’âge des 25-29 ans. Cependant, les 18-24 ans tirent encore de l’arrière avec 72 %.

Aucun nouveau cas

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été enregistré au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Le nombre de cas actif est à la baisse pour s’établir à cinq.

