COVID-19: annulation du Super party de crabe

La pandémie continue de forcer l'annulation d'activités et d'événements dans la région. Le Super party de crabe au profit de la Fondation du Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent est annulé en raison de la pandémie.

L’activité de financement annuelle devait se dérouler le 2 mai au Colisée Financière Sun Life.

Toutes les personnes ayant acheté un billet seront remboursées.

L’annulation de l’activité entraîne un impact financier de 35 000 $, selon le président Vincent Morissette.

Néanmoins, la Fondation du Centre Jeunesse lance la nouvelle campagne spéciale de don en ligne « un crabe qui donne des ailes » afin de compenser cette perte.

Les personnes qui feront un don de 25 $ ou plus auront une patte de crabe à leur nom dans le décor de la prochaine édition, et celles qui feront un don de 200 $ ou plus auront un crabe à leur nom.

La campagne se déroule jusqu’au 30 juin.