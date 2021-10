COVID-19 : Appel à la mobilisation dans La Matapédia

Depuis 2 semaines, la MRC de La Matapédia est frappée d'une vague ne nouveaux cas de covid-19.

Le CISSS du Bas-St-Laurent et certains élus lancent un appel à la mobilisation de la population.

77,4% des Matapédiens de 12 ans et plus sont vaccinés, le plus bas taux de tout le Bas-St-Laurent.

Lors du dernier mois, une vingtaine de cas de covid-19 ont été déclarés et la grande majorité n'était pas adéquatement vaccinée.

Le maire d'Amqui mentionne que l'appui est unanime de la part de tous les élus de la région.

La clientèle qui décide de ne pas se faire vacciner ne contribue pas à l'économie locale.

Depuis le début, la population a bien fait ça, maintenant, il y a le petit effort supplémentaire pour un retour à la liberté. Nous sommes tous avec la même ligne, on doit augmenter le taux de vaccination. Pierre D'Amours, maire d'Amqui

15 nouveaux cas de COVID au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Le CISSS rapporte qu'il y a 7 infections dans le Kamouraska, 3 dans la Matapédia et 2 dans Rimouski-Neigette.

Il a un cas chacun dans le Témiscouata, Les Basques et La Matanie.

56 cas actifs dans l'ensemble du territoire dont 30 dans la MRC du Kamouraska et 11 dans la Matapédia.

2 personnes sont hospitailisées à Rimouski en lien avec le coronavirus.

Le total de personnes infectées depuis le début de la pandémie au Bas-Saint-Laurent est de 4125.