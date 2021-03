COVID-19: appel au dépistage ciblé pour des relais de motoneigistes

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage ciblé pour des motoneigistes ayant fréquenté deux relais de la région.

Toutes les personnes qui se sont rendues au relais du club Les Pistolets de Trois-Pistoles et celui du club Les Aventuriers de Saint-Modeste les 26, 27 et 28 février, de même que les 5, 6 et 7 mars sont invitées à subir un test de dépistage.

La prise de rendez-vous est recommandée en téléphonant au 1-877-644-4545.

L'isolement n'est pas nécessaire pour ces personnes si elles ne présentent aucun symptôme de la COVID-19.