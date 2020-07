COVID-19: aucun nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été déclaré au Bas-Saint-Laurent depuis maintenant cinq jours.

Le bilan se maintient avec 61 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont deux décès.

Les MRC de Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette demeurent les plus touchées avec respectivement 27 et 15 cas. La Mitis, La Matapédia et La Matanie en comptent moins de cinq.

58 cas sont rétablis et aucune hospitalisation n'est en cours.

Pour ce qui est de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la santé publique dénombre 191 résidents infectés, dont 9 décès.

Accédez à toute l'information d'ici et partout au Québec dans notre dossier spécial Covid-19