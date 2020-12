COVID-19: avis important aux clients du Club santé 2000 et du bar le Ti-Québec

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage ciblé pour les clients du Club santé 2000 du Bar Ti-Québec de Rimouski.

Les personnes qui ont fréquenté le Club santé 2000 entre le 25 novembre et le 1er décembre inclusivement et celles qui ont fréquenté le bar Le Ti-Québec entre le 27 et le 30 novembre inclusivement doivent passer un test de dépistage de la COVID-19.

Pour éviter une trop grande attente, il est recommandé de prendre un rendez-vous en communiquant au numéro habituel soit le 1 877 644 4545 et d'avoir sa carte d'assurance-maladie en main.

Une clinique de dépistage mobile est ouverte jusqu'à 20 heures ce soir au 280 du boulevard Arthur Buies à Rimouski soit le Centre communautaire St-Pie X.

Cette clinique mobile sera accessible de 8 heures à 20 heures jusqu'à dimanche.

La clinique régulière du 288 de la rue Pierre-Saindon est également accessible tous les jours de 8 heures à 20 heures. ue