COVID-19: bilan stable au Bas-Saint-Laurent

Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été enregistré dans les 24 dernières heures au Bas-Saint-Laurent.

Il y a toujours 13 cas actifs dans l'ensemble du territoire. De ce nombre, six se trouvent dans la MRC des Basques, moins de cinq dans Rimouski-Neigette et aucun dans la Mitis, la Matanie et la Matapédia.

Même constat pour les hospitalisations, une personne est présentement soignée pour la COVID-19 au Centre hospitalier de Rimouski.

Au Québec, la santé publique rapporte 71 nouveaux cas et 4 décès. Précisons toutefois qu'il s'agit de décès survenus entre le 22 et le 27 juin.