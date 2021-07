Le Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures.

Huit infections demeurent actives dans la région.

En ce qui a trait à la vaccination, 85,5 % des Bas-Laurentiens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la maladie et 60 % sont complètement vaccinés. C’est 1,4 % de plus que dans l'ensemble de la province.