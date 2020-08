COVID-19: bilan stable au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ne recensent aucun nouveau cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures.

Au Bas-Saint-Laurent, on compte toujours 70 cas confirmés, dont 65 guérisons et deux décès. Par ailleurs, à l'instar du ministre Christian Dubé, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) invite les vacanciers à se faire tester au moindre doute.

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le virus a infecté 210 personnes depuis le début de la pandémie.

