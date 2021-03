COVID-19: Ça ne ralentit pas dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent

Les cas de variant de la COVID se multiplient dans l'Ouest du Bas-Saint-Laurent.

41 nouveaux sont enregistrés au cours des 24 dernières heures dans la région.

Il y a maintenant 144 cas actifs au Bas-Saint-Laurent, 34 de plus que lors du bilan de jeudi.

9 cas sur 10 sont dans deux MRC précises soit Rivière-du-Loup et Kamouraska.

Source d'inquiétude pour la Santé publique, 60 % de ces cas ont été enregistré soit chez les élèves et les membres du personnel d'écoles.

Les écoles de Rivière-du-Loup-Kamouraska seront donc fermées pour 12 jours consécutifs et les jeunes auront droit à l'enseignement virtuel.

Le directeur de la Santé Publique précise toutefois que les éclosions sont d'abord et tout issues de la communauté.

« Les élèves qui sont visés par cette mesure ne doivent pas remplacer la présence à l'école par d'autres activités. On doit restreindre dans les prochains jours, et c'est important, toute activité ou déplacement qui serait non-essentiel. Et surtout, surtout évitez de se rassembler, évitez les rassemblements familiaux ou sociaux.

Docteur Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique au Bas-Saint-Laurent