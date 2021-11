COVID-19: début de la vaccination des 5-11 ans au Bas-Saint-Laurent

2000 enfants de 5 à 11 ans du Bas-Saint-Laurent ont déjà leur rendez-vous pour leur vaccination.

La région compte 13 500 jeunes de ce groupe d’âge.

Le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, comprend les réticences de certains parents, mais ajoute que le vaccin est adapté aux enfants et qu’il est sécuritaire.

« Le vaccin qui est disponible est non seulement efficace, mais il a été éprouvé et il est sécuritaire. La deuxième chose qu’on semble oublier, malheureusement, c’est que ce virus-là n’est pas disparu et ne disparaîtra pas tout de suite. Dans ce contexte, comme parent, moi je préfère voir mes enfants protégés quand l’on affronte un virus de cette nature. » Dr Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent

Les parents qui ont des interrogations sur le vaccin et ses effets pourront communiquer avec une infirmière sur une ligne téléphonique dédiée.

Martin Brassard, journaliste Noovo Info | Murielle Therrien, directrice de la vaccination covid au CISSS du Bas-Saint-Laurent et Dr Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent

La vaccination se déroulera dans les sites déjà connus en débutant dès mercredi soir pour Rimouski et Rivière-du-Loup.

La vaccination dans les 120 écoles primaires du Bas-Saint-Laurent débutera le 6 décembre.

Si la réponse des jeunes et de leurs parents est bonne, le Dr Leduc ne fait pas de promesses, mais il est plutôt optimiste pour la période des Fêtes. « Ce que l’on souhaite c’est de contenir cela, de vacciner et d’arriver au temps des fêtes avec un niveau de transmission qui ne soit pas trop élevé et qui permet justement les rassemblements familiaux. »