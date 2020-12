COVID-19: début de la vaccination en décembre au Bas-Saint-Laurent ?

La Direction de la santé publique se prépare activement à la vaccination contre la COVID-19.

Le docteur Sylvain Leduc évite toutefois de confirmer une date pour le début de l'administration du vaccin de Pfizer.

Il a toutefois très bon espoir de recevoir les premières doses d'ici la fin du mois.

« La bonne nouvelle c'est qu'on sait qu'on aura vraisemblablement des premiers vaccins d'ici la fin de l'année 2020 donc en décembre on pense en recevoir.

Encore faut-il qu'il soient homologués par Santé Canada mais pour ce qui est de combien on va en recevoir, à partir de quelle date, qui sera vacciné et quel jour, c'est encore un peu trop tôt. »

Docteur Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent.