COVID-19 : des conséquences dans les écoles en zone rouge

Le passage en zone rouge a des conséquences dans plusieurs écoles du Centre de services scolaire des Phares.

Pour les élèves de 3ème, 4ème et 5ème secondaire des écoles Paul-Hubert de Rimouski et le Mistral de Mont-Joli, les cours sont en classe un jour sur deux et à distance un jour sur deux.

Les étudiants doivent porter le masque en tout temps incluant le terrain extérieur de l'école et en classe.

La direction annonce également le retour des groupe-bulle stable, partout et en tout temps.

Le Centre de services a également fait le point sur la situation d'autres écoles touchées par la COVID-19.

L'école du Grand-Pavois pavillon St-Agnès reprend ses activités régulières aujourd'hui même si les élèves de trois classes sont en isolement.

À l'issue du dépistage ciblé dans cette école, le CISSS confirme qu'il n'y a aucun nouveau cas positif de COVID-19 chez les membres du personnel.

Il y a toujours une classe fermée à l'école primaire Élizabeth Turgeon.

Les cours reprennent à distance mardi au Centre de formation des adultes Rimouski-Neigette.

Les cours à distance ont repris lundi au Centre de formation des adultes de Mont-Joli-Mitis