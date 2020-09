COVID-19: des municipalités attendent une aide financière de Québec

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au gouvernement Legault de tenir sa promesse et d'éponger les coûts supplémentaires et pertes de revenus causés par la COVID-19.

Le maire d'Amqui et membre du Caucus des municipalités de centralité, Pierre D'Amours, s'attend à une annonce rapide de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Selon l'UMQ, les municipalités devraient absorber un manque à gagner pouvant aller jusqu'à 1,4 milliard de dollars, un montant qui n'était pas prévu à leurs budgets.

« À partir du moment où, en mars, on a dû fermer nos activités, gérer des situations d’ajouts de mesures préventives, d’informations et de pertes de revenus en regard d’un certain nombre d’activités de location, le monde municipal a répondu comme étant un gouvernement de proximité. On interpelle le gouvernement provincial et on pense qu’on a répondu présent. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui