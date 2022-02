COVID-19: deux autres décès au Bas-Saint-Laurent.

Avec deux décès supplémentaires en lien avec la COVID-19 au Bas-Saint-laurent, le total passe à 85 personnes décédées depuis le début de la pandémie il y a 22 mois.

21 Bas-Laurentiens sont présentement hospitalisés à Rimouski et Rivière-du-Loup, dont 4 sont traités aux soins intensifs.

Le CISSS rapporte 58 nouveaux cas confirmés par tests PCR dans les 24 dernières heures.

Il y en a 14 dans Rimouski-Neigette, 7 dans la Mitis et 2 dans la Matapédia.

Par ailleurs le CISSS apporte des précisions concernant la possibilité d'être vacciné sans rendez-vous. Le service est disponible dans tous les centres de vaccination à l'exception de celui de Matane qui l'offrira à partir du 9 février.

La vaccination sans rendez-vous s'adresse uniquement aux jeunes de 12-17 ans pour la première et deuxième dose ainsi qu'aux personnes de 18 ans et plus pour les doses 1, 2 et de rappel.