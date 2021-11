COVID-19: deux nouveaux décès confirmés au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent déplore deux décès reliés à la COVID-19 au cours du week-end.

Au total, 61 personnes ont succombé à la maladie dans la région depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, 17 nouveaux cas ont été enregistrés durant la fin de semaine.

La Matapédia est la MRC qui recense la plus importante hausse avec huit infections supplémentaires. Trois cas s'ajoutent chacun dans Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup, deux dans le Témiscouata et un dans La Mitis.

58 infections sont toujours actives dans la région.

En ce qui a trait aux hospitalisations, une personne est traitée aux soins intensifs à l'hôpital de Rimouski en raison du virus.