COVID-19: Éclosions à Rimouski et Matane, préoccupant selon le Dr Sylvain Leduc

Le directeur de la santé publique qualifie la situation actuelle au Bas-Saint-Laurent de préoccupante.

Avec la hausse des cas à Rimouski et à Matane, des élus et des propriétaires de commerces craignent que la région bascule à son tour en zone rouge.

Le docteur Sylvain Leduc mentionne que le Bas-Saint-Laurent est toujours en position d'éviter le rouge et ses nombreuses restrictions supplémentaires.

Il croit que les prochains jours seront déterminants.

« On a une situation qui peut se détériorer rapidement, là pour l'instant on n'en est pas encore là. Mais si les foyers se multiplient et qu'on a de la difficulté à les contenir, c'est sûr que d'une situation qui est déjà préoccupante, ça pourrait s'accélérer. »

Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent