COVID-19: Hausse de 16 cas au Bas-Saint-Laurent

Nouvelle hausse du nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent alors que 16 infections supplémentaires ont été déclarées.

Le bilan régional s’élève à 1378 personnes atteintes dans la région depuis le début de la pandémie, dont 24 sont malheureusement décédées.

Les MRC de Rimouski-Neigette et du Kamouraska sont les plus touchées par cette nouvelle hausse alors que 5 cas y ont été confirmés. Deux personnes de plus ont contracté la maladie dans le Témiscouata et une dans La Matapédia ainsi qu'à Rivière-du-Loup. Les deux autres n’ont pas pu être classées.

Les hospitalisations sont toutefois à la baisse. Aucun patient ne reçoit des soins relativement à la COVID-19 dans la région.

En ce qui a trait aux milieux en éclosion, la situation est stable, tant à l’Unité transitoire de réadaptation de Rimouski, où 32 personnes ont reçu un diagnostic positif, qu’au CHSLD de Chauffailles à Rivière-du-Loup. Cinq personnes ont été infectées en lien avec cette éclosion.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux, 1225 Bas-Laurentiens sont aussi considérés comme rétablis et 882 tests de dépistage ont été réalisés jeudi.

La vaccination se poursuit de sorte que 1477 doses ont été administrées dans la région depuis le début de la campagne, selon les chiffres du gouvernement.