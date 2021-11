COVID-19: hausse de neuf cas au Bas-Saint-Laurent

Nouvelle hausse du nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent alors que 9 infections supplémentaires ont été enregistrées dans les 24 dernières heures.

Trois de ces infections ont été rapportées dans la MRC de La Mitis, deux dans Rimouski-Neigette, et une chacune dans La Matapédia, La Matanie, Rivière-du-Loup et le Kamouraska.

63 cas sont toujours actifs dans l’ensemble du territoire.

Deux personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19.

Données régionales sur la vaccination

Rimouski-Neigette franchit le cap du 90 % de résidents admissibles adéquatement vaccinés contre la COVID-19. La MRC est celle qui affiche le meilleur taux de vaccination dans le Bas-Saint-Laurent, suivi de Rivière-du-Loup, où 88,6 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu deux doses.

La Matapédia demeure la MRC la moins vaccinée avec un taux de 80,5 %.

Rappelons que le Vacc-I-Express sera à Saint-Alexandre-des-Lacs et à Causapscal dimanche.

En ce qui concerne la troisième dose, plus de 800 personnes de 80 ans et plus ont pris rendez-vous mardi afin de recevoir cette injection supplémentaire, selon les chiffres du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Dès jeudi, ce sera au tour de la tranche d’âge des 75 à 79 ans de pouvoir prendre rendez-vous par téléphone ou via la plateforme ClicSanté.

Les 70 à 74 ans pourront faire de même à compter du 23 novembre.

Le CISSS rappelle que six mois doivent s’être écoulés depuis l’administration de la deuxième dose afin de recevoir une troisième injection.

Les personnes de tous âges ayant reçu deux injections des vaccins AstraZeneca ou CoviShield peuvent obtenir une dose de rappel d’un vaccin à ARN messager. La prise de rendez-vous sera ouverte le 25 novembre. Un délai de six mois depuis la deuxième dose doit aussi être respecté.