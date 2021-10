COVID-19: hausse des hospitalisations au Bas-Saint-Laurent

Trois personnes sont présentement hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont deux aux soins intensifs à l'hôpital de Rimouski.

Pour ce qui est du bilan des 24 dernières heures, il y a 5 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS rapporte 2 nouvelles infections dans les MRC du Kamouraska et de la Matapédia et une de plus dans la Mitis.

Il y a 63 cas actifs dans l'ensemble du territoire, en baisse de 3 comparativement au bilan précédent.