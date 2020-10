COVID-19 : hausse du nombre de cas au Bas-Saint-Laurent

Sept nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit de la plus importante augmentation depuis plusieurs jours, portant à 426 le nombre de personnes infectées dans la région, dont sept décès.

Six de ces infections ont été déclarées dans la MRC de Rimouski-Neigette, qui compte maintenant 80 résidents atteints depuis le début de la pandémie. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ne rapporte aucun événement dans ses installations et n’est pas en mesure d’indiquer si ces cas sont liés ou non.

L’autre personne infectée se trouve dans La Mitis, qui a atteint la barre des dix résidents positifs.

Le nombre d’hospitalisations connaît toutefois une baisse marquée. Quatre personnes ont reçu leur congé du centre hospitalier, de sorte que deux patients reçoivent toujours des soins pour des symptômes liés à la COVID-19.

Fin de l’éclosion au CHRGP

Le CISSS confirme également la fin de l’éclosion au Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup.

Pour qu’une éclosion soit levée, l’établissement doit enregistrer 14 jours consécutifs sans nouvelle apparition du virus.

La situation semble également s’être stabilisée dans une unité de l’Hôpital de Rimouski, selon la porte-parole du CISSS Ariane Doucet-Michaud. « S’il n’y a pas de nouveau cas dans les prochains jours, on va également pouvoir lever l’éclosion », soutient-elle.

14 nouveaux cas en Gaspésie

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 14 nouveaux cas ont été déclarés. 786 résidents ont reçu un résultat positif à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

23 personnes ont succombé à la maladie dans cette région.