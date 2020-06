COVID-19: hausse du taux de chômage au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Le taux de chômage est demeuré élevé au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en mai, malgré la réouverture de certains secteurs de l'économie.

Au Bas-Saint-Laurent, il a atteint 13,3 %, soit une augmentation de 5,9 % comparativement à la même période l'an dernier. En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le taux de chômage a grimpé de trois points pour s'établir à 18,7 %.

« Si on compare février 2019 à février 2020, le taux de chômage était similaire en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre cette année et l'année dernière. Lorsqu'on se retrouve en mai, il y a clairement une augmentation. Évidemment, il faut interpréter cela dans le contexte de la pandémie qui affecte l'ensemble du Canada et la province de Québec. »

Vincent Hardy, analyste au Centre sur les données sur le travail de Statistique Canada