COVID-19 : la hausse des hospitalisations inquiète

Avec six patients hospitalisés mercredi, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent s’inquiète de la situation qui entraînera du délestage des activités hospitalières.

Le Dr Sylvain Leduc affirme que les lits disponibles sont suffisants, puisque jusqu’à 30 places pourraient être libérées pour recevoir des malades, mais que cette avenue n’est pas souhaitable. Selon lui, chaque hospitalisation causée par le virus mobilise du personnel qui ne peut pas s’occuper d’autres patients.

Il mentionne que les personnes qui reçoivent des soins appartiennent à des tranches d’âge variant de 50 à 90 ans.

« Lorsqu’il y a une transmission communautaire soutenue comme on l’a observé dans tous les groupes d’âge, à terme, ça amène toujours éventuellement des hospitalisations. En seulement 12 jours, nous sommes passés d’une situation où nous avions 0-1 cas à 6-7 hospitalisations. » Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Une situation épidémiologique stable

Avec 14 nouveaux cas déclarés dans les 24 dernières heures, le Dr Leduc note que la situation épidémiologique se stabilise.

Alors que le taux de transmission avait doublé il y a 12 jours pour atteindre 14 cas par 100 000 habitants, soit le taux le plus élevé dans la région depuis le début de la pandémie, ce nombre s’établit maintenant à 8. « C’était une situation qui était de nature à nous inquiéter, d’autant que les cas étaient partis dans tous les groupes de la population et dans toutes les directions, souligne-t-il. […] Malgré tout, ça montre qu’on a retrouvé une situation qui, sans être confortable, est moins sensible et périlleuse qu’elle annonçait dès le début décembre. »

Le changement de palier d’alerte au rouge dans les MRC de l’est de la région a contribué à améliorer le bilan. La portion ouest du territoire sera également rehaussé jeudi suite à l’annonce du premier ministre François Legault.

Gouvernement du Québec

Le Dr Leduc reste tout de même optimiste quant à un retour en zone orange. « Ça va dépendre beaucoup du respect des mesures qui ont été mises en place ». Il indique que la situation à l’échelle provinciale penchera aussi dans la balance, évoquant une solidarité avec l’ensemble du Québec.

La vaccination approche

Les premiers vaccins sont attendus avant la fin du mois au Bas-Saint-Laurent. Le directeur régional de la santé publique n’a pas voulu donner de détails concernant la date et le nombre de doses qui seront disponibles. Le ministre de la Santé fera une annonce prochainement.

Néanmoins, on sait que les résidents des CHSLD et des RPA ainsi que le personnel de la santé en contact avec des patients atteints de COVID-19 ou qui travaillent dans des milieux d’hébergement font partie des premiers groupes prioritaires.