COVID-19: la série finale de la LHSDG annulée

Il n'y aura pas de champion cette saison dans la Ligue de hockey sénior Desjardins de la Gaspésie (LHSDG).

Le conseil d'administration (CA) a pris la décision de ne pas reporter à l'automne la série finale entre le Bar Laser de Causapscal et les Corsaires de Forillon.

La formation matapédienne devra cependant jouer deux matchs présaison à Gaspé afin de permettre à l’organisation des Corsaires de combler les dépenses encourues en série finale.

Par ailleurs, les membres de la ligue confirme le retour des quatre équipes l’an prochain.

Le CA élaborera un calendrier le plus tôt possible selon les disponibilités des glaces en assurant une meilleure logistique au niveau des déplacements et des obligations des joueurs.

L’assemblée générale annuelle de la Ligue de hockey sénior Desjardins de la Gaspésie aura lieu en septembre 2020 à Gaspé.