COVID-19 : la vaccination des moins de 18 ans avance

La vaccination des -18 ans va bon train au Bas-St-Laurent.

Le CISSS confirme que 58% des 12-17 ans ont reçu leur première dose.

6374 jeunes ont reçu une première dose du vaccin Pfizer.

La vaccination en milieu scolaire se termine le 17 juin.

La couverture vaccinale régionale de la région atteint maintenant 80% pour les 12-100 ans.



4 nouveaux cas

6 nouveaux cas de COVID au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures.

Il sont tous situé dans l'ouest du territoire.

2 nouveaux cas dans le Kamouraska et les Basques et un chacuns dans Rivière-du-Loup et le Témiscouata.

Il y a 46 infections actives sur le territoire.

Il y en moins de 5 dans Rimouski-Neigette, la Mitis et la Matapédia et aucun en Matanie.

4 personnes sont toujours hospitalisées dont un aux soins intensifs.