COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent passe au jaune

Le Bas-Saint-Laurent passe officiellement du palier vert au palier jaune en raison de la multiplication des cas de COVID-19.

La région en rejoint sept autres au niveau préalerte, soit Montréal, la Montérégie et Chaudière-Appalaches. Laval, l’Estrie, Québec et l’Outaouais figuraient déjà sur ce palier.

Ce niveau signifie qu’il y aura un resserrement des règles et plus d’inspections pour assurer le respect des consignes de la santé publique.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a légèrement diminué au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures, alors que 17 personnes ont été déclarées positives. Le bilan régional s’élève maintenant à 199 résidents infectés.

La plupart de ces nouveaux cas ont été recensés à Rivière-du-Loup, soit 13. Avec 83 résidents qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie, la MRC compte 42 % des infections de la région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) rapporte un nouveau cas au Kamouraska, de même qu’à Rimouski-Neigette et dans La Matapédia. Ces MRC affichent respectivement un total de 47, 31 et 13 cas.

La hausse du nombre de dépistages cause des délais supplémentaires dans la transmission des résultats qui peuvent aller au-delà des 48 heures annoncées.

Une plage horaire étendue aux cliniques de dépistages

Pour répondre à une forte demande de test dépistage, le CISSS du Bas-Saint-Laurent prolonge les heures d’ouverture des deux cliniques de Rimouski.

La clinique mobile du Cégep de Rimouski devait réaliser ses derniers prélèvements à 20 h aujourd’hui. Elle sera toutefois accessible jusqu’à vendredi.

Aujourd’hui et demain, les deux cliniques seront ouvertes de 8 h à 23 h. Pour ce qui est de jeudi et vendredi, l’heure de fermeture sera confirmée en fonction de l’évolution de la situation.

Martin Brassard, journaliste Bell Média | Une centaine de personnes font la file devant la clinique mobile de dépistage de la COVID-19 à Rimouski

La santé publique rappelle aux personnes qui ont reçu des consignes d’isolement et à celles qui sont en attente d’un résultat de test de demeurer à la maison.