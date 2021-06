COVID-19: le Bas-St-Laurent en vert dès lundi

Le Bas-St-Laurent passera en zone verte dès lundi.

De nouveaux assouplissements seront au rendez-vous.

Il sera possible de se rassembler à l'intérieur des domiciles pour un maximum de 10 personnes ou de 3 bulles familiales.

Même chose pour les restaurants et les bars.

Il sera possible d'être 10 personnes d'adresses différentes attablées.

Des spectateurs seront permis pour les activités sportives pour un maximum de 50 par terrain.

-1 cas

Le CISSS retranche un cas du bilan pour le relocaliser dans une autre région.

Il a été retranché de la MRC du Kamouraska.

Le infections actives atteignent maintenant 22.

Moins de 5 dans Rimouski Neigette et la Mitis et aucun dans la Matapédia et la Matanie.

2 personnes sont toujours hospitalisées.