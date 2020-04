COVID-19: le stationnement gratuit réclamé pour les employés du CISSS

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent demande au CISSS d'offrir le stationnement gratuit à ses employés durant la pandémie de COVID-19.

Certains d'entre eux doivent débourser près de 400 $ par année pour leur stationnement. Selon le syndicat, il s'agirait d'une forme de reconnaissance pour ces travailleurs de première ligne.

« Je pense que cela serait bienvenu de la part du CISSS de dire, au moins: « C'est une reconnaissance pour nos employés dans le temps de la COVID-19. On leur en demande beaucoup. On demande leur présence. On leur demande de faire des douze, treize et seize heures par jour. » Je pense que c'est une marque que serait la bienvenue de la part des employés. »

Johanne Campagna, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent